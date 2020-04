green

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves en medio de una rueda de prensa en la Casa Blanca (Washington) que ingerir o inyectarse productos desinfectantes podría ayudar a contrarrestar el coronavirus.

Debido a las declaraciones de Trump, los casos de infección con este tipo de artículos domésticos aumentaron en el país durante este viernes, principalmente en los estados de Nueva York y Maryland.

Incluso, la cadena televisiva Fox News, medio partidario del actual gobierno, aconsejó a los ciudadanos estadounidenses a no seguir las indicaciones del presidente, indicó el diario The New York Times.

A pesar de que el mandatario aseguró que estaba hablando sarcásticamente, su sugerencia para combatir el COVID-19 generó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales y no faltaron los graciosos e ingeniosos memes:

Yall heard Trump, INJECT IT 🗣 pic.twitter.com/WS1DeaVTzD — Primus➅ (@Primus6_) April 24, 2020

Trump echándose Clorox en los ojos para tratar la conjuntivitis. pic.twitter.com/LeNj0wWzVw — Andrés Felipe (@PajaroAF) April 24, 2020

No había entendido este meme hasta que leí de la famosa noticia de Trump, Ay Dios,. Cuántos…ni diigo!!🙄 O mejor ni escribo. pic.twitter.com/Rcq44WrNR8 — Luz Stella Ramírez E (@LuzStellaRamre6) April 25, 2020

Ya disponible en las farmacias la inyección de luz solar que propone Donald Trump @magnateUSA para tratar el @CoronaVid19 #coronavirusespaña pic.twitter.com/z24gufCbfg — Mongerman (@Mongerman2) April 24, 2020

VEA PUES!!! EN MODO : VIENDO MEMES CHIMCHOMBIANOS 😱😂😂

DESINFECCIÓN DE VIPERINA LENGUA! Y CON TAN AGUDA ESTRECHES MENTAL, LA PRIMERA EN SEGUIR LA RECOMENDACIÓN DE TRUMP..! AL ESTILO AGUARDIENTOSQUI! pic.twitter.com/EOvE9BGwtf — OLGA LUCIA TOQUICA (@OLGALUCIATOQUIC) April 25, 2020