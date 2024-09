Seguramente muchos por el nombre del cantante no recuerdan la obra maestra que creó, pero los latinoamericanos la han escuchado y bailado a lo largo de los años, convirtiéndose casi que en un himno. Se llama ‘Magalenha’ y se usa mucho para las fiestas, sobre todo cuando hay carnaval.

(Vea también: Murió atleta de Juegos Olímpicos, agredida al parecer por su esposo; dejó dos hijas)

Sérgio Mendes se catapultó a la fama mundial al combinar de manera única la bossa nova, la samba y el jazz, convirtiéndose en uno de los mayores representantes de la música brasileña a nivel global. Durante sus casi 60 años de carrera, trabajó junto a reconocidos artistas como Herb Alpert y Cannonball Adderley, logrando que su estilo inconfundible resonara en audiencias internacionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Mendes (@sergiomendesmusic)

(Vea también: Muestran cómo fue el último adiós de Rodolfo Hernández en Bucaramanga; fue cremado)

Logros musicales de Sérgio Mendes

El músico brasileño dejó una profunda huella en su audiencia con temas icónicos como ‘Mas que nada’, ‘Fanfarra Cabua’, ‘Sabor Do Rio’ y ‘Bora Lá’, entre otros. Además, fue nominado al Oscar en 2012 por su canción ‘Real in Rio, de la película animada ‘Rio’. No solo eso, también fue ganador de un Grammy anglo y dos Grammy latino.

(Vea también: “Se está saliendo de control”: ‘Los Patojos’ dejan alarmante mensaje por muerte de su mamá)

Por qué falleció Sérgio Mendes

Aún se desconocen la causa de la muerte del cantante, pues la noticia se informó a través de TMZ y se dijo que el hombre de 83 años falleció en Estados Unidos.

Miles de fanáticos de todas partes del mundo están de luto y le agradecen con sus oraciones por el aporte cultural que hizo en Latinoamérica.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.