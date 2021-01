Aunque interrumpieron la transmisión, el presidente Vladimir Putin apareció unos minutos con la cabeza cortada durante el tradicional discurso de Fin de Año que realiza todos los 31 de diciembre antes de la medianoche, informó el Daily Mail.

El impreso británico, de igual manera, señaló que los productores de Kaskad TV que estaban a cargo de la emisión se dieron cuenta de inmediato del fallo técnico y decidieron poner música, mientras se solucionaba el problema.

Algunos videos y fotografías, difundidos en las diferentes redes sociales, muestran cómo fue cortada el mandatario ruso durante el inicio de la alocución, ya que solo se puede observar la parte inferior de su cabeza.

De acuerdo las directivas de Kaskad TV, actualmente se está llevando a cabo una investigación y los trabajadores responsables de ese incidente serán fuertemente castigados, agregó el rotativo inglés.

Russian President Vladimir Putin's head was cut off by Kaliningrad-based station Kaskad TV when broadcasting his New Year message. A courageous act! #putin #russia #NewYear pic.twitter.com/rW9DWEOPUS

— Sulkhan (@Sulkhan) January 4, 2021