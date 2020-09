La orden, que tiene fecha de 29 de agosto, se conoce después de que Wongvajirapakdi haya estado en paradero desconocido durante casi un año y de que la prensa alemana publicara esta semana fotos de ella a su llegada al aeropuerto de Múnich, donde fue recibida por el monarca tailandés, Vajiralongkorn, que vive la mayor parte del año en Alemania.

“En virtud de esta orden real, Sininat Wongwachiraphak será nombrada ‘noble consorte real’, dándole el título de Chao Khun Phra Sineesat Bilaskalyani, y sus rangos y posiciones militares como si nunca antes se le hubiera despojado de ellos”, reza el texto publicado en la Gaceta Real.

Sineenat, que entró a formar parte de la Casa Real el 28 julio de 2019, fue despojada tres meses después de los títulos reales y sus rangos militares a través de un duro comunicado en el que fue tachada de “desleal”, “ambiciosa” e “ingrata”.

BREAKING—One of King Vajiralongkorn's private 737s, registration HS-HMK, has taken off from Don Muang to head back to Munich. Sources say it's likely former consort Sineenat "Koi" Wongvajirapakdi is aboard the plane after being released from Lat Yao women's prison late on Friday. pic.twitter.com/cRCa2GIu1P

— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) August 28, 2020