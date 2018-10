Ese mensaje se acompaña de un corto video que muestra Neymar, con la camiseta de su Seleçao, tirado en el césped y haciendo gestos de dolor durante un partido contra México.

El jugador del París Saint-Germain fue objeto de bromas y comentarios en las redes sociales durante el Mundial de Rusia-2018, apuntando a una tendencia a la simulación y las reacciones excesivamente teatrales al ser víctima de una falta. La Seleçao quedó eliminada en el torneo en cuartos de final, ante Bélgica.

El consejo de los bomberos de Dublín forma parte de una serie de mensajes de prevención en tono humorístico, difundidos con motivo de las fiestas de Halloween, el 31 de octubre.

Este es el trino:

STOP, DROP & ROLL. If you find yourself in a position where your costume, or clothes, catch fire do the #Neymar. Running will only fan the flames and help the fire spread. STOPPING, DROPPING & ROLLING will smother the flames. pic.twitter.com/SjgdPOT3Pe

— Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) October 30, 2018