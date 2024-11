Donald Trump suma 210 votos electorales, mientras que la demócrata Kamala Harris alcanza 113 en las presidenciales de este martes 5 de noviembre en Estados Unidos, según proyecciones de los medios de comunicación y de acuerdo con el último reporte.

Trump obtuvo hasta ahora Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Indiana, Kentucky, Misuri, Oklahoma, Tennessee y Virginia Occidental, de acuerdo con proyecciones de las cadenas de televisión.

Además, en estados como Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming también se impuso Trump. Sin embargo, aún faltan los resultados de zonas clave, por lo que el triunfo del expresidente todavía no está cantado.

Here is the state of play at 1:35 GMT in the US presidential election: Donald Trump accumulates a total of 90 electoral votes, against 27 for Democratic Vice President Kamala Harris #AFP #ElectionDay pic.twitter.com/nXAjPz00Go

— AFP News Agency (@AFP) November 6, 2024