El menor cuando fue encontrado por la policía apenas podía sostenerse de pie y estaba hambriento, según publicó el diario The Sun Nigeria.

Uno de los hechos más lamentables del caso es que fue su propio padre el que lo encadenó en un cobertizo lleno de animales y que ninguna de las 3 esposas del hombre se preocupó por la salud del menor, quien está en grave estado de desnutrición, indica el mismo medio.

Jibril Aliyu fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para darle el tratamiento necesario, mientras que su padre y las 3 esposas fueron arrestadas, agrega el rotativo nigeriano.

Bilal Aliyu, hermano mayor de la víctima, contó al mismo diario que su padre había decidido encadenar al menor de 11 años por temor a que desapareciera de la casa porque es epiléptico desde su nacimiento.

“Puedo decirles que nuestro padre hizo todo lo posible para asegurarse de que mi hermano recibiera el mejor tratamiento que se merecía, ya que lo llevó al punto de vender su casa y su automóvil durante el tratamiento, y desafortunadamente fue en vano”, defendió el hermano mayor al acusado.

Bilal Aliyu también aseguró que su hermano solo era encadenado durante el día y que en las noches era llevado a su cama, sin embargo la denuncia dice que el menor no tenía acceso a agua ni a comida, por lo que se veía obligado a comer el forraje de los animales con los cuales convivía, así como sus propias heces, pues era su “único medio de supervivencia”.

Las autoridades de Birnin Kebbi se comprometieron a no escatimar en esfuerzos para garantizar que se atiendan todas las necesidades de la víctima, finaliza la versión nigeriana de The Sun.

