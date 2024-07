Por: RFI

El primer ministro francés Gabriel Attal entregó este lunes su carta de renuncia al presidente Emmanuel Macron, quien le pidió mantenerse en el cargo de forma momentánea. Ante la llegada de los JJ.OO. a París y la incertidumbre sobre el nuevo inquilino del Palacio de Gobierno de Matignon, Attal había prometido continuar “mientras el deber lo exija”.

Su estadía a la cabeza del gobierno francés depende de cómo avancen las negociaciones y acuerdos sobre su remplazo. El primer ministro Gabriel Attal presentó el lunes 8 de julio su dimisión, tras haber anunciado la víspera que se seguiría “desempeñando funciones mientras el deber lo exija”.

“El partido político que he representado en esta campaña no tiene mayoría”, declaró Attal cuando se conocieron los resultados de las elecciones legislativas anticipadas. “No elegí esta disolución, pero me negué someterme a ella”, expresó desde el Palacio de Matignon el domingo.

No se conocerá su remplazante de inmediato. Emmanuel Macron anunció que debía evaluar cómo se “estructurará” la nueva Asamblea Nacional tras las legislativas, para “tomar las decisiones necesarias” y nombrar a un nuevo primer ministro.

El mandatario se desplaza a Estados Unidos esta semana para la cumbre del 75 aniversario de la OTAN.

Los expertos pronostican que Macron esperará al 18 de julio, cuando se elija al presidente de la Asamblea National. Esto daría suficiente tiempo a los partidos y coaliciones para posicionar figuras.

Gabriel Attal aseguró que podría seguir al frente de un Gobierno dimisionario durante los Juegos Olímpicos de 2024. “No puede ser de otro modo en vísperas de unas fechas tan importantes para nuestro país”, expresó. El presidente no especificó fechas, evocando un “momento” para “garantizar la estabilidad”.

