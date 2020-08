Luego de partir este sábado de la Estación Espacial Internacional (EEI), Behnken y Hurley viajaron en total de 19 horas. La misión, bautizada Demo-2, fue el primer viaje espacial tripulado privado de la historia.

La cápsula Crew Dragon Endeavour, diseñada y fabricada por SpaceX (compañía fundada por el multimillonario, Elon Musk), amerizó en el Golfo de México cerca de las costas de Pensacola, Florida.

La misión Demo-2, que tuvo como objetivo principal comprobar la realización de viajes espaciales comerciales, fue la primera que despegó desde suelo estadounidense hasta la EEI en casi una década.

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P

— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020