Seis de los ocho estadounidenses detenidos en Venezuela fueron liberados este viernes, luego de una reunión entre el enviado especial del gobierno de Donald Trump, Richard Grenell, y el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, anunció el propio funcionario de Estados Unidos.

“Me acaban de informar que traeremos a seis rehenes de Venezuela a casa. Gracias a Ric Grenell y a todo mi personal. ¡Buen trabajo!”, celebró Trump en esa red social.

Just been informed that we are bringing six hostages home from Venezuela. Thank you to Ric Grenell and my entire staff. Great job!

Se conoció también la identidad de tres de estos ciudadanos estadounidenses liberados: Aaron Barret Logan, acusado de especializarse en ciberataques y obtener imágenes de organismos gubernamentales para su posterior hackeo; Gregory David Werber, señalado de recibir órdenes para sabotear la infraestructura tecnológica del país y David Guttember Guillaune, un paramédico que, según la justicia venezolana, prestaría asistencia en caso de víctimas durante supuestas “acciones terroristas”, recogió El Tiempo.

En 2023, el régimen venezolano también liberó a siete estadounidenses a cambio de Álex Saab, quien estuvo preso dos años en Estados Unidos por conspiración para blanquear dinero. En otro momento liberaron a otros altos directivos de Citgo a cambio de los sobrinos de Cilia Flores, acusados de narcotráfico.

Maduro abogó por un “nuevo comienzo en las relaciones” de Venezuela con Estados Unidos, rotas desde 2019.

El líder del régimen le planteó a Grenell lo que denominó una “Agenda Cero” para reconstruir puentes, en medio de una renovada crisis política por los cuestionamientos de Washington a su reelección el 28 de julio del año pasado, denunciada por la oposición como un fraude.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.

They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025