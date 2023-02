Las redes han demostrado ser un herramienta útil para poner en contacto a familias sin importar la distancia. Este es el caso de unos gemelos que fueron separados al nacer y que, por una casualidad en Facebook, han podido reencontrarse.

Así lo comparte Luiggi Patiño, en su cuenta de TikTok, en la que muestra cuando los hermanos de 20 años se vuelven a ver en un mirador de Nueva York; ambos fueron criados por familias diferentes durante el tiempo que estuvieron separados.

En la escena se ve el momento en el que uno de los jóvenes se coge la boca y respira fuerte, aparentemente nervioso, pues había viajado desde Idaho, Estados Unidos, para conocer a su hermano gemelo.

Él, sin saber cómo acercarse, camina hacia el mirador donde estaba su hermano. Cuando está junto a él, lo toca la espalda y los dos, con cara de sorprendidos, se abrazan fuertemente y lloran.

La grabación cuenta con más de 5,1 millones de reproducciones, 368.000 reacciones y algunos comentarios que indican que el reencuentro los hizo “aguar el ojo”, así no conocieran a los jóvenes.

“Llorar por gente que no conozco es mi pasión”, “es inhumano separar a los hermanos y peor aún siendo gemelos. Me da gusto verlos juntos”, “ponga más videos de ellos, me hicieron llorar”, comentaron algunos usuarios en TikTok.