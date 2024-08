Un video captado por una cámara de seguridad muestra el instante preciso en que un ciclista en la ciudad Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), choca contra un árbol derrumbado por un rayo y que por poco lo aplasta. Afortunadamente, el ciclista parece ileso.

En Milwaukee, Wisconsin, una cámara de seguridad registró el impactante momento en que un ciclista se estrella contra un árbol caído debido a un rayo. El árbol, que se desplomó en medio de la calle, colisiona con el ciclista que no logra detenerse. En el video, se puede observar cómo el ciclista termina atrapado entre las ramas justo antes de que una persona se acerque a ayudarlo bajo la lluvia.

Lorenzo Parker, cuya cámara de seguridad captó el video, comentó que el ciclista “está bien después de todo” y parece no tener heridas. En el video también se ve a una persona con una sombrilla que llega para asistir al ciclista en medio de las inclemencias del tiempo.

NEW: Milwaukee bicyclist is somehow unable to react in time after a tree falls in front of him.

Video footage shows a man riding through a storm and running into a tree that fell over.

The man appeared to have ample time to stop however he ended up running into the tree and… pic.twitter.com/FG9zImUcXg

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 29, 2024