Este insólito destrozo salió a la luz después de que varios usuarios se quejaran que el cajero en cuestión no distribuía más billetes, señaló a la AFP la policía del distrito de Tinkusia.

Los trabajadores del banco “fueron a controlar el cajero automático y cuando lo abrieron descubrieron una rata muerta y billetes hechos trizas”, declaró el comisario de policía Mugdhajyoti Dev Mahanta.

La policía efectuó verificaciones y no encontró indicios de “un delito o complot”. “Al parecer las ratas se introdujeron en el aparato por una pequeña apertura por donde pasan los cables”, dijo.

Yes! The rat did a fine job of making a very expensive nest worth 12 lakhs pic.twitter.com/SglTeV1Xum

— Karma Paljor (@Karma_Paljor) June 18, 2018