El yoyo, tal como lo conocemos hoy en día, tiene una historia antigua y su invención no se atribuye a una única persona. Se dice que en la China de 1.000 a.c. existían algunas pruebas de su existencia, pero la realidad es que el yoyo ha sido jugado en varias culturas a lo largo de la historia, y se han encontrado evidencias de su existencia en diferentes partes del mundo.

El juego del yoyo es un juego popular que consiste en un objeto redondo con un agujero en el centro, el cual está hecho, por lo general, de madera, plástico o metal, con una cuerda enrollada alrededor de él. El jugador debe sostener el extremo de la cuerda y arrojar el yoyó hacia abajo, permitiendo que descienda y luego devolverlo a la mano mediante movimientos de muñeca y cuerda.

El yoyó en la antigüedad

El yoyó que conocemos en la modernidad tiene sus raíces en Filipinas. Allí, se utilizaba un juguete similar llamado “bandalore” o “yo-yo” el cual consistía en dos discos de madera unidos por un eje y con una cuerda atada a través de ellos. Se cree que estos yoyos se usaron en este país hace unos 500 años como juguetes y armas de caza.

Sin embargo, como lo dijimos antes, el yoyó también ha sido jugado en otras culturas como China, además de Grecia y varios países de Europa durante siglos, aunque con formas y nombres diferentes. Lo que sí es cierto, es que no existe una única persona que se haya atribuido la invención del yoyó tal como lo conocemos en la actualidad.

El yoyo moderno

A lo largo de los años, el yoyo ha evolucionado en diseño y tecnología, y se volvió un juguete muy popular en todo el mundo, y aún lo sigue siendo, pero ya no como antes. Era 1928, cuando Pedro Flores, un inmigrante filipino en Estados Unidos, comenzó a fabricar yoyos de forma comercial, popularizándolos aún más.

Luego de un tiempo, fue Donald F. Duncan Sr. quien adquirió los derechos de fabricación y promoción del yoyó donde su compañía, Duncan Toys, contribuyó enormemente a su popularidad y difusión global.

¿Cómo se juega con el yoyó?

El objetivo del juego del yoyó es realizar diferentes trucos y acrobacias, esto lo hace más interesante que tan sólo lanzarlo abajo u subirlo normalmente. La idea es que puedas hacer giros, saltos, lanzamientos, atraparlo en el aire y muchas otras maniobras más. Aquí, el secreto está en la destreza y habilidad en el manejo del yoyó que permitan realizar trucos complejos y creativos.

El secreto, la destreza que puedas tener con el yoyó. Esto ya depende de cada jugador, sin embargo, existen una serie de maniobras muy conocidas:

Sleeper o dormilón

Este es un truco básico. Se trata de lanzar el yoyó hacia abajo y permitir que gire en la cuerda por unos segundos sin regresar a la mano.

Walk the Dog o pasear al perro

En este truco, se deja que el yoyó toque el suelo y ruede mientras se sostiene la cuerda. Recibe su nombre debido a que pareciera que se está “paseando” al yoyó como si fuera un perro.

Rock the Baby o balancear al bebé

Para este truco se debe sujetar el yoyó en la cuerda y se balancea de un lado a otro. Esto crea la ilusión de que se está balanceando un bebé en brazos.

Around the World o alrededor del mundo

Para esta maniobra, se debe lanzar el yoyó hacia un lado y se lo hace girar completamente alrededor del cuerpo antes de recuperarlo.

Trapeze o trapecio

En esta maniobra se debe lanzar el yoyó hacia arriba, se engancha en la cuerda y se sostiene en el aire como un trapecista en un trapecio.

Split the Atom o dividir el átomo

Con este truco, el yoyó se lanza hacia abajo, se abre la cuerda con el dedo y se atrapa el yoyó en una formación de dos cuerdas.

Double or Nothing o Doble o Nada

Consiste en lanzar el yoyó y hacer que se enrolle en la cuerda dos veces en lugar de una, creando una formación de dos lazos.

Eli Hops

Para este último truco se debe lanzar el yoyó hacia abajo y se lo hace rebotar en la cuerda varias veces antes de recuperarlo.

Recuerda que los anteriores trucos sólo son unos cuántos que existen en el universo del yoyo. Si vas a practicarlos, comienza con los fáciles y vas subiendo de nivel.

¿Qué pasó con yoyo?

Como lo decíamos antes, este juego tuvo su auge hace algunos años. Eso no quiere decir que no se juegue actualmente, sólo que ya no es tan recurrente ver a las personas en las calles con sus respectivos yoyos jugando en los descansos de los colegios o del trabajo.

De hecho, se ha creado una comunidad del “yoyoing” que se considera como deporte y forma de expresión artística con competencias locales, nacionales e internacionales donde se motiva a que los jugadores muestren sus habilidades y creatividades cuando el yoyo comienza a rodar.

Sin embargo, aquí te dejamos algunos videos de expertos en yoyos para que te inspires y te den ganas de recordar aquello que hicistes hace algunos años o por comenzar a practicar una actividad diferente en tu día a día.

