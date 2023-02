El pasado 14 de febrero se dio a conocer el ganador del Powerball, la Lotería de California que tenía un acumulado de más de 2.000 millones de dólares, uno de los mejores premios entregados en la historia de Estados Unidos.

(Le puede interesar: Aparece ganador del cuarto premio más grande en la historia de Estados Unidos)

El nuevo millonario fue identificado con el nombre de Edwin Castro, quien consiguió el premio gracias a atinarle a los números 10, 33, 41, 47, 56 y el Powerball, 10. Castro no se presentó a la conferencia de prensa, pero sí envió un comunicado en el que manifestaba su alegría de recibir la suma neta de 997.6 millones de dólares.

The California Lottery has announced the winner of the $2.04 billion #Powerball jackpot from November 7 as Edwin Castro.

Read more about the announcement here: https://t.co/eG4JD6qRw1 pic.twitter.com/zeITMPwO8t

— Powerball USA (@PowerballUSA) February 14, 2023