inviernoEstados Unidos está pasando, una vez más, por una tormenta invernal que está afectando la vida de los ciudadanos. Más de mil vuelos cancelados, apagones en todo el país y actividades suspendidas son producto de los aguaceros y las intensas oleadas de nieve.

Por esta misma razón, los accidentes automovilísticos son cada vez más reiterativos, ya que los carros pierden tracción en el frenado y una ligera acelerada de más podría convertirse en una tragedia. Ante esto, hay unas recomendaciones que se pueden seguir para evitar al máximo choques y complicaciones cada vez que toque salir del hogar a hacer una diligencia:

Pese a que suena un consejo lógico, los expertos le sugieren a la comunidad que cuando el clima esté presentando esta clase de complicaciones se intente, lo más que se pueda, no salir del hogar.

En estas épocas de climas complicados, para usar el carro hay que tenerlo perfecto con el propósito de que no vaya a fallar durante la marcha. Es por eso que antes de iniciar su camino, asegúrese de que el limpia brisas, los frenos, las llantas y hasta el aire acondicionado se encuentren en óptimas condiciones.

Las autoridades locales piden un kit que hay que cargar, por si el automóvil llega a fallar en cualquier momento del recorrido. Sin embargo, al estar en invierno, se sugiere que, además del kit exigido, se prepare uno nuevo con implementos tales como linterna, celular cargado, agua, ropa de abrigo, manta, botiquín de primeros auxilios y comida, por si llega a surgir alguna emergencia en el camino.

Antes de dar inicio a su viaje, los expertos recomiendan que se revisen las vías que lo lleven hasta su destino. Esto con el propósito de que si ve que hay alguna complicación en el camino, busque una alternativa o, si es posible, se pueda quedar en casa resguardándose del clima.

Tenga en cuenta que, al estar la vía húmeda y las llantas no tener la mejor fricción con el cemento, su automóvil no va a frenar de la manera habitual, así que lo recomendable es que usted le baje a la velocidad y con eso, va a tener más tiempo de reacción por si algo inusual pasa en el recorrido.

Bajo estas recomendaciones, los riesgos de tener un accidente durante el camino van a ser considerablemente menores.

Se estima que esta oleada invernal, que ha dejado más de mil vuelos cancelados y 900.000 usuarios sin electricidad por todo el país en los últimos días, vaya hasta el sábado 25 de enero donde, aseguran los expertos, se regulará nuevamente la temperatura y las condiciones.

An impactful winter storm will affect California through early Saturday. Heavy rain is possible in and around Los Angeles on Friday. Heavy mountain snow with blizzard conditions may make for nearly impossible travel including some passes. pic.twitter.com/EmJnXKGgQ6

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 23, 2023