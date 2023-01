Las primeras emisiones se registraron en la tarde del jueves, cuando chorros de lava, a veces intensos, brotaron del suelo del cráter, resultado de un mes de energía contenida, informaron científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Sizable bright orange lava fountain and fast moving flows visible during the first hour of the eruption from the Keanakākoʻi overlook. NPS video/Janice Wei pic.twitter.com/ThMxKEEcY4 — Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) January 6, 2023

“Las elevadas tasas de efusión iniciales están disminuyendo rápidamente a medida que erupciona la lava almacenada en el sistema magmático durante el último mes”, dijo el USGS.

“Las fuentes disminuyeron durante la noche y alcanzan unos 5 metros de altura de forma consistente esta mañana”, agregó la agencia.

“La lava inundó buena parte del piso del cráter (de casi 120 hectáreas)”, pero este viernes, las emisiones se habían calmado considerablemente.

This view from a 6:45 a.m. HST sunrise at overflight shows the eruption is confined to Halemaʻumaʻu crater in the summit caldera. Mauna Loa (not erupting) is along the horizon in the background. https://t.co/6HRIm65ITC#KilaueaErupts#HVO#Kilauea#Halemaumau pic.twitter.com/RWHcFjDpnD — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) January 6, 2023

Kilauea Lava Activity as of this morning (01/06)! pic.twitter.com/zgDhoyFaXr — Paradise Helicopters (@Paradisecopters) January 6, 2023

Esta erupción tiene lugar un mes después de que el Kilauea y su vecino Mauna Loa se calmaran.

El Mauna Loa, el mayor volcán del mundo, ofreció un espectáculo durante semanas al entrar en erupción por primera vez en cuatro décadas, con fuentes de lava de 60 metros de altura que producían ríos de piedra derretida delizándose por sus laderas.

El Kilauea es mucho más pequeño que Mauna Loa pero le gana en actividad, y con frecuencia impresiona a turistas que lo sobrevuelan en helicópteros para ver su ardiente espectáculo en la Gran Isla de Hawái.

La erupción actual no amenaza a las comunidades, dijo el USGS, aunque advirtió que el gran volumen de gas volcánico, particularmente dióxido de azufre, podría tener efectos.

“Reaccionará en la atmósfera para crear la neblina visible conocida como vog (esmog volcánico) que se ha observado alrededor del Kilauea. El esmog volcánico crea riesgos para la salud respiratoria de residentes y visitantes, daña los cultivos y otras plantas, y afecta al ganado”.

Por todo ello, las autoridades alertaron sobre los peligros que esos gases tóxicos representan para residentes y visitantes en Hawái.

A new vent opened in the central-eastern part of the crater at 5:45 PM HST and can be seen in this photo. pic.twitter.com/wxMSjtwUpm — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) January 6, 2023

El Kilauea es uno de los seis volcanes activos de las islas que componen el archipiélago de Hawái, en el océano Pacífico.

Ha erupcionado de forma casi constante entre 1983 y 2019.

Sunrise at Kīlauea. (View from the KWcam at 6:38 AM HST on January 6, 2023)https://t.co/MK27NgXrlr pic.twitter.com/KxDZA6m4ms — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) January 6, 2023