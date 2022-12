Tres fisuras se abrieron en el volcán activo más grande del mundo, que entró en erupción la noche del domingo por primera vez en casi 40 años. Enormes nubes de vapor y humo emergieron del volcán que ocupa la mitad de la Isla Grande del archipiélago.

“Hay una nube de gas visible desde las fuentes y los flujos de lava de las fisuras en erupción, y está principalmente siendo empujada hacia el noroeste”. Los geólogos dicen que las personas y las propiedades en el área bajo la erupción no corren riesgo por ahora.

“Los ríos de lava de las dos fisuras más altas se mueven ladera abajo pero están parados a unos 10 kilómetros de Saddle Road (la principal carretera a los pies del flanco norte de la montaña)”.

La lava que sale de la tercera fisura a unos 3.000 metros de altura también estaba lejos de la carretera, pero las autoridades advierten que el Mauna Loa es un volcán dinámico, y reportaron una cuarta fisura en las últimas horas.

El Mauna Loa ha acumulado presión por años, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que reportó que la erupción era visible desde Kona, una localidad en la costa oeste de la principal isla del archipiélago, a unos 72 kilómetros de distancia.

Estos hilos, que pueden llegar a medir hasta dos metros, son formados cuando las madejas de lava se enfrían rápidamente en el aire.

Fueron bautizadas en referencia a Pele, la diosa de los volcanes en Hawái. Pueden ser muy afiladas y representan un peligro potencial de herir los ojos y la piel.

Las autoridades no han emitido órdenes de evacuación, a pesar de que el área de la cima y varias carreteras de la región estaban cerradas. Dos refugios fueron abiertos por precaución.

Los flancos submarinos del volcán se extienden a lo largo de varios kilómetros hasta un fondo oceánico que, a su vez, está deprimido por la gran masa del Mauna Loa, lo que hace que su cumbre esté a unos 17 kilómetros por encima de su base, según el USGS.

Uno de los seis volcanes activos del archipiélago de Hawái, el Mauna Loa ha entrado en erupción 33 veces desde 1843, según el USGS.

La erupción más reciente, en 1984, duró 22 días y produjo flujos de lava que llegaron hasta unos siete kilómetros de Hilo, una ciudad donde actualmente residen unas 44.000 personas.

El Kilauea, un volcán situado en el flanco sureste del Mauna Loa, entró en erupción de forma casi continua entre 1983 y 2019. Desde hace meses una pequeña erupción se ha estado produciendo allí.

La lava que ha expulsado el volcán ha iluminado el cielo y muchos han tomado fotos de cómo se ve:

