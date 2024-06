Las personas que van a ser padres se enfrentan a una situación en la que deben escoger el nombre que les van a poner a sus hijos para el resto de sus vidas. Esto, para muchos, puede llegar a convertirse en un desafío.

Sin embargo, hay casos en los que los adultos optan por nombres extraños o de personas que han marcado la historia para mal (como Adolf Hitler), por lo que estos no son aceptados en varios a la hora de hacer el registro de los bebés.

En el caso de Estados Unidos, hay una ley para todo el país que prohíbe que un bebé, por ejemplo, tenga un número en su nombre. Es decir, un nombre como ‘Mon1ca’ no estaría permitido de ninguna manera, según recogió el portal US Birth Certificates.

Otra de las normativas no acepta la inclusión de pictogramas, caracteres extranjeros, símbolos, emojis, entre otros. De igual manera, el uso de acentos y/o letras que no sean inglesas no son aceptadas, agregó el sitio web.

¿Qué nombres están prohibidos en Estados Unidos?

En la mencionada página compartieron una lista de nombres que no son aceptados en dicho país, ya que fueron declarados ilegales por los tribunales.

Acá, algunos de los nombres prohibidos en EE. UU.:

King: traducido al español como Rey.

traducido al español como Rey. Queen: que traduce Reina.

que traduce Reina. III: tercero o el número 3 en números romanos.

tercero o el número 3 en números romanos. Santa Claus: el nombre de ícono de la Navidad, pues está reservado solo para él.

el nombre de ícono de la Navidad, pues está reservado solo para él. Jesus Christ: ningún niño se podrá llamar Jesucristo.

ningún niño se podrá llamar Jesucristo. Majesty: traducido como majestad.

traducido como majestad. Adolf Hitler: debido a la connotación negativa.

debido a la connotación negativa. Messiah: el mesías, otra manera de denominar a Jesucristo.

el mesías, otra manera de denominar a Jesucristo. @: no se permiten nombres que lleven emoticonos, símbolos y demás.

no se permiten nombres que lleven emoticonos, símbolos y demás. 1524: las combinaciones numéricas tampoco se aceptan.

