Las autoridades anunciaron la medida el viernes 26 de junio, que tiene como objetivo contener la explosión de casos de coronavirus, especialmente entre los jóvenes, en esta región conocida por sus fiestas y sus playas, informó West Palm Beach TV.

Effective immediately, the Department of Business and Professional Regulation is suspending on premises consumption of alcohol at bars statewide.

