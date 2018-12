Kevin Mizner, jefe de la policía de la Universidad de Sequoia, dijo en Visalia Delta Times que atendieron el llamado después de varios informes de que niños corrían peligro en un acto irresponsable que involucraba a una maestra y unas tijeras.

En las imágenes, difundidas por redes sociales, se ve a Mizner obligando a un joven a sentarse en una silla al frente de todo el salón. Luego, le empieza a cortar el cabello mientras canta el himno de Estados Unidos. Después amenaza con hacer lo mismo a otros estudiantes, que deciden salir corriendo del aula.

Students in Visalia, CA say their teacher had a “freak out,” in which she chased kids with scissors trying to cut their hair as she belted the “Star Spangled Banner.”

One student caught the incident on camera and yeah, I had to find the video for you pic.twitter.com/TGwWMkAxro

— ☇RiotWomenn☇ (@riotwomennn) 7 de diciembre de 2018