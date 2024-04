El príncipe William asistió el jueves, junto a su hijo mayor George, al partido de fútbol Aston Villa vs. Lille, en Birmingham, en la que fue su primera aparición pública desde el anuncio del cáncer de su esposa, Kate Middleton, a finales de marzo.

Distendido y sonriente, el heredero de la corona británica, seguidor del club inglés, llevó a Villa Park a su hijo de 10 años, luciendo una bufanda del equipo de Birmingham, que ganó a su rival francés por 2-1, en partido de ida de cuartos de final de la Europa Conference League.

Su esposa, la princesa Kate, anunció en un vídeo a finales de marzo que padece cáncer, sin especificar su naturaleza, añadiendo que había iniciado sesiones de quimioterapia.

Prince William and his sons at a football game.#IYKYK pic.twitter.com/BWRUHvDasW

— Alexis is sowing discord in the West (@ArchewellBaby) April 12, 2024