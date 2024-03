Este viernes 22 de marzo, Kate Middleton —princesa de Gales— apareció en un video publicado por la realeza en el que dio a conocer que le detectaron cáncer y que ya se encuentra en un tratamiento.

El pronunciamiento, calificado por ella misma como un “gran impacto”, se conoció después de que la princesa se alejara de la vida pública, es decir, hace aproximadamente dos meses.

En su momento, el Palacio de Kensington informó que se había sometido a una cirugía por una infección abdominal no cancerosa el 16 de enero. Luego de la operación, la princesa permaneció en un hospital durante 13 días y volvió a aparecer públicamente este viernes para dar a conocer su noticia.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, dijo Kate, de 42 años, esposa del heredero al trono británico, el príncipe William.

Según relató, la cirugía fue exitosa, pero poco después los exámenes arrojaron que tenía cáncer. Por lo tanto, su médico le recomendó someterse a unos tratamientos de quimioterapia preventiva, en la que se encuentra actualmente.

Acá, el video del anuncio:

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024