El pasado 10 de marzo la corona británica compartió una fotografía con la que celebraron el Día de la Madre, sin embargo, esta recibió mucha atención debido a que era la primera imagen de Kate Middleton después de su cirugía abdominal que ha causado tantos rumores.

Al parecer, el Palacio de Kensington no tenía previsto que la publicación causaría tanta polémica, esto debido a que poco a poco, los internautas empezaron a darse cuenta de la edición en diferentes puntos de esta, especialmente, sobre la ropa de la princesa Charlotte.

(Vea también: Esta es la imagen de Kate Middleton que la corona británica manipuló con Inteligencia Artificial)

Y es que algunos expertos en el tema afirman que la instantánea habría tenido dos funciones, la primera era conmemorar la fecha especial, no obstante, su objetivo también era dispersar los rumores acerca de la salud de Middleton.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother's Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024