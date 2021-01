Austin obtuvo un apoyo abrumador tanto de los demócratas de Joe Biden como de los republicanos de la oposición. Es el segundo miembro de la administración Biden en recibir luz verde del Senado, después de la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines.

“Es un honor y un privilegio servir como el 28º secretario de Defensa de nuestro país, y estoy especialmente orgulloso de ser el primer afroestadounidense en ocupar el cargo”, tuiteó inmediatamente Austin. “Ahora, a trabajar”.

It’s an honor and a privilege to serve as our country’s 28th Secretary of Defense, and I’m especially proud to be the first African American to hold the position. Let’s get to work. pic.twitter.com/qPAzVRxz9L

— Lloyd Austin (@LloydAustin) January 22, 2021