Sanders, senador demócrata por el estado de Vermont y quien luchó contra Biden en las elecciones primaras, encontró la manera de sacar provecho (y dinero) a la viralización de su pinta en el acto de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos.

En la página web donde vende productos alusivos a su campaña política, se puede ver un nuevo producto. Se trata de un buso estampado con la foto que se viralizó en redes sociales en el que estaba vestido con una gruesa chaqueta, tapabocas y unos guantes de colores vivos.

Sin embargo, lo que más resaltaron los internautas fue su postura y lo relajado que se veía, en medio de uno de los actos más vistos en el mundo.

Well damn that was FAST! Bernie is THAT popular. 😁

Hopefully, the @BernieSanders store will get a new batch of the Chairman Sanders sweatshirt available asap! pic.twitter.com/BiSpuKwejZ

— The Bern Identity (@bern_identity) January 22, 2021