El congresista por el estado de Vermont, que fue candidato en las elecciones primarias del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2016 y también fue candidato durante las primarias de 2020 para las elecciones de 2020, estaba vestido con una gruesa chaqueta, tapabocas y unos guantes de colores vivos durante la posesión del presidente Joe Biden.

Adicional a su pinta multicolor, lo que llamó la atención de los bromistas en redes sociales fue la forma de sentarse y lo relajado que se le veía a Bernie Sanders.

Con estos memes, el político estadounidense fue ‘protagonista’ de los memes en diferentes situaciones, muchas de ellas extractadas de películas, pinturas, situaciones y fotografías famosas. Hay muy buenos montajes:

En este trino, Bernie es protagonista de la película ‘Birdbox’; el cuadro ‘Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte’, del francés Pierre Seurat; un comercial famoso y la llegada a la Luna:

The internet really can be magical pic.twitter.com/Jrwkj2twii — Ashley Holub, PhD (@ashtroid22) January 21, 2021

Aquí, Sanders aparece en una escena de Star Wars, en medio de Han Solo y Chewbacca; en la famosa fotografía de 1932 de los obreros sentados en una viga en las alturas, durante la construcción del edificio RCA, en el Centro Rockefeller de Nueva York; el cuadro francés mencionado atrás y en una calle. Y en un trino más abajo aparece sentado en la famosa banca en la que el personaje Forrest Gump cuenta su historia.

En otro meme, el excandidato demócrata se muestra como uno de los apóstoles en el mural ‘La última cena’, de Leonardo da Vinci; en una montaña rusa y en el sitio del personaje Simba cuando fue presentado en sociedad’, en la película animada ‘El rey león’.

Bernie Sanders had the busiest January 20 of anyone: pic.twitter.com/2xZJmeqTTW — Seth Abramson (@SethAbramson) January 21, 2021

Y hay muchos más:

Bernie Sanders out and about on Inauguration Day: pic.twitter.com/Fe29O7daHK — Seth Abramson (@SethAbramson) January 21, 2021