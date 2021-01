El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que los pasajeros que lleguen a Estados Unidos deberán pasar por una cuarentena a su llegada al país, como parte de una serie de decretos para contener la pandemia del coronavirus.

La exigencia de una prueba ya había sido ordenada por el gobierno de Donald Trump, pero el aislamiento era solo una recomendación.

President Biden announces new coronavirus restrictions on international flights: “Everyone flying to the United States from another country will need to test before they get on that plane, before they depart, and quarantine when they arrive in America." pic.twitter.com/84Sm29gYNx

— Keith Boykin (@keithboykin) January 21, 2021