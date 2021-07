A dicho evento lo llamaron ‘Expectativas, objetivos y metas irrenunciables del Gobierno de Perú Libre’ y para ser consecuente con eso, el presidente que tomará posesión de su cargo el próximo 28 de julio señaló en primer lugar lo que hará entre “esas cosas irrenunciables”.

Esto porque Castillo fue maestro de una escuela rural de Cajamarca, en el norte del país y justamente el evento se adelantó en la Casa del Maestro, ubicada en el centro de Lima.

Su declaración, citada por la prensa local como La República, fue rápidamente respaldada por la mayoría de su bancada, a la que invitó a apoyar este tipo de políticas.

Segundos después, añadió que esa reducción de salario no la ha pensado solo para él:

El mandatario aseguró ante sus copartidarios que su gobierno deberá responder a pueblo y no a un partido. “Eso lo tenemos claro, para eso estamos acá”, añadió.

Desde que estaba en campaña, en una conferencia de prensa antes de la segunda vuelta lo había prometido: “Vamos a terminar con los sueldos dorados, se acabó la planilla dorada. Renunciaremos al sueldo vitalicio de presidente. Me ratifico en mi propia tierra: de conducir los destinos del país con un sueldo de maestro”.

Los diarios de Perú destacaron que al hacer el anuncio hubo algunos aplausos en la sala, pero que no dejó a todo el mundo contento. Esto porque algunos “quieren un gobierno de izquierda dura”.

Justamente, sobre eso, Castillo descartó días antes que en su gobierno vaya a copiar políticas extranjeras:

“Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a gestar el verdadero modelo peruano […] respetando la institucionalidad”, agregó a cinco días de ser investido como presidente.