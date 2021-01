green

Luego de las manifestaciones que terminaron en graves incidente en el Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero, la situación política en ese país ha estado bastante convulsionada, en especial con el presidente Donald Trump.

El mandatario que ya va de salida publicó en Twitter unos mensajes que fueron censurados por la plataforma y por los que la cuenta @realDonaldTrump fue suspendida.

Aunque el hecho generó burlas entre los seguidores de la red social, otros han criticado esta decisión, pues aseguran que hay están coartando la libertad de expresión de una persona, más allá de que sea este controversial personaje.

Finalmente, en un comunicado oficial, Twitter explicó que la medida se tomó luego de analizar los últimos mensajes “debido al riesgo de mayor incitación a la violencia“.

Los representantes de esta plataforma informaron que, por la situación en la que se publicaron los tweets, estos podían movilizar mucha audiencia “incluso incitar a la violencia”, a la vez que analizaron “el contexto del patrón de comportamiento de esta cuenta en las últimas semanas“.

Bajo estas condiciones, “hemos determinado que estos tweets infringen la política de Glorificación de la Violencia y el usuario @realDonaldTrump debe ser suspendido de manera inmediata y de forma permanente del servicio“, dice el comunicado.

¿Cuáles fueron los tweets que llevaron a la suspensión de la cuenta de Donald Trump?

Aunque el usuario ya no existe, la red social mostró los mensajes que escribió el mandatario de Estados Unidos el pasado viernes.

Este es el primero:

“The 75.000.000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!”

“Los 75.000.000 grandes Patriotas Estadounidenses que votaron por mí, AMERICA FIRST y MAKE AMERICA GREAT AGAIN, tendrán una GRAN VOZ en el futuro. A ellos no se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ninguna manera o forma!!!”

Minutos después escribió que no iría a la posesión de Joe Biden, un hecho que será histórico para la nación norteamericana:

“To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.”

“Para todos los que han preguntado, no asistiré a la Inauguración el 20 de enero”

¿Por qué incumplieron con las normas de Twitter?

Esta plataforma dio a conocer que los mensajes rompieron con la política de Glorificación de la violencia. Bajo esta perspectiva, las razones para cerrar la cuenta fueron: