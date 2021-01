Las redes sociales se sacudieron el viernes en la noche con el anuncio de la popular red social de microblogging de bloquear la cuenta de Donald Trump, medida que le llega al mandatario en un difícil momento en el cual, entre otros, está siendo presionado por el Congreso de Estados Unidos para que renuncie a la presidencia antes de que Joe Biden se posesione el próximo 20 de enero.

Luego de esta decisión, en la misma red social comenzaron a circular todo tipo de comentarios y memes, varios de ellos burlándose de cómo, según los tuiteros, Trump no se rendiría tan fácil y buscaría la forma de seguir en Twitter, donde su cuenta @realDonaldTrump se aproximaba el viernes a los 90 millones de seguidores.

I’ll be surprised if he doesn’t create a new account with Putin. At this point he’s one step away from just admitting it all. pic.twitter.com/FCS5AKRrA6

— CJ Dorschel 🇩🇪🇬🇧🇺🇸🏳️‍🌈 (@atlas2112) January 9, 2021