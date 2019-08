green

“¿Qué pasaría si retrocediéramos a través de todos los árboles genealógicos y sacamos a esas personas que fueron producto de violación e incesto? ¿Quedaría alguna población del mundo si hiciéramos eso?”, dijo King en la charla realizada en la ciudad de Urbandale, Iowa, publica la cadena CNN.

“Considerando todas las guerras y todas las violaciones y saqueos que han tenido lugar… Sé que no puedo certificar que no fui parte de un producto de eso… Me gustaría pensar que cada una de nuestras vidas es tan preciosa como cualquier otra vida”, añadió el político republicano.

Estas palabras fueron condenadas tanto por su partido como por los demócratas, debido a que Steve King “es una figura polémica y polarizadora en el Capitolio que tiene un historial de hacer comentarios racistas que han generado una reacción violenta” del espectro político, indica el medio estadounidense.

Por ejemplo, la también republicana Liz Cheney, del estado de Wyoming, escribió en su cuenta de Twitter: “Los comentarios de hoy de @RepSteveKingIA son espantosos y extraños. Como he dicho antes, es hora de que se vaya. La gente del cuarto distrito del Congreso de Iowa merece algo mejor”.

Today’s comments by @RepSteveKingIA are appalling and bizarre. As I’ve said before, it’s time for him to go. The people of Iowa’s 4th congressional district deserve better. — Liz Cheney (@Liz_Cheney) August 14, 2019

JD Scholten, quien anunció a inicios de este mes que tratará, una vez más, de desbancar a King al competir contra él en las elecciones de 2020, dijo que está impulsando una “agenda egoísta” y lo acusó de excusar la violencia.

“Nuestro congresista continúa impulsando su agenda egoísta por encima de las necesidades del #IA04, esta vez excusa la violencia. Esto no es lo que defendemos”.

To answer @stevekingia’s question, yes. Our congressman continues to push his selfish agenda above the needs of #IA04 — this time he excuses violence. This isn’t what we stand for. Help us spread our message of positive change across all 39 counties:https://t.co/jRduESrx7C https://t.co/bHdYFcyHth — J.D. Scholten (@JDScholten) August 14, 2019

Por último, la senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand, pidió su renuncia, como lo hicieron muchos congresistas más.