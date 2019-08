La discusión empezó porque el candidato a la presidencia de Argentina Alberto Fernández había dicho horas antes en una entrevista luego de la victoria en las elecciones primarias de ese país: “La mitad de la Argentina nos ha votado y el presidente [Macri] sigue insistiendo en que vamos a ser Venezuela”.

En medio del análisis, Kämpfer interrumpió al conductor del programa y dijo en un tono airado:

“La semana pasada fui al kiosco de la esquina a comprarme un yogur descremado, no estoy hablando de nada excéntrico. El del local me dice: ‘No lo vendo más, Agustina, porque me sale tan caro comprarlo y la refrigeración, que no tengo precio para vender yogur descremado’. ¿Hay algo más parecido a ser Venezuela que un comercio frente a una productora que no vende ese producto?”.