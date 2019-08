Un oficial del Departamento de Policía de Filadelfia dijo en su cuenta de Twitter que hay un tiroteo “en curso” y que “varios oficiales del PPD (siglas en inglés del Departamento de Policía de Filadelfia) han resultado heridos”.

La cadena de televisión CNN indicó que los agentes se habían dirigido a una casa, con motivo de un “incidente de narcóticos”, cuando se desencadenó el tiroteo.

UPDATE: At least four Philadelphia police officers were shot Wednesday, @CBSPhilly reports https://t.co/hN85gmhDOS pic.twitter.com/0uHAk9KDmk

— CBS News (@CBSNews) August 14, 2019