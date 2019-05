Además de este trino del congresista demócrata por el estado de Vermont desde 1975, el legislador es conocido por sus frecuentes cameos en cintas de superhéroes, particularmente las de DC Comics, de las que es un fanático declarado, como lo informa el portal La Casa de Él.

Leahy le dijo al ‘Post’ que su villano favorito de la serie es, precisamente, El Guasón, por su complejidad sicológica, que de cierta forma es un “espejo” (“un mal espejo”) de la personalidad de Batman.

El siguiente es el tuit en el que el senador insta al gobierno colombiano a que compruebe las acusaciones “infundadas” de María Fernanda Cabal respecto de la nota de The New York Times que hablaba del regreso de los ‘falsos positivos’

(1 of 2) The Duque Government should immediately demand proof of the unsubstantiated accusation by a Colombian senator against a New York Times journalist, and if proof is not forthcoming, issue a public denunciation.

