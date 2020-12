El político africano hizo este miércoles el juramento como administrador del distrito de Ompundja, ubicado en la región de Oshana, en el norte del país, donde representará al SWAPO, partido que ha gobernado de forma ininterrumpida desde la independencia de Sudáfrica en 1990.

En diálogo con el diario alemán Bild, Hitler Uunona lanzó un mensaje de tranquilidad al mundo y dijo que el hecho de que tenga este nombre “no significa que esté luchando por la dominación del mundo”.

Además, aseguró que “no tiene nada que ver” con la ideología nazi, según ese medio.

El político explicó que fue su padre el que decidió llamarlo así, pero que no cree que “supiera lo que representaba el nombre ‘Adolf Hitler’”, indica el mismo rotativo.

“Cuando era niño, para mí era un nombre absolutamente normal. No fue hasta la adolescencia que me di cuenta de que este hombre quería conquistar el mundo entero. No tengo nada que ver con todas estas cosas”, indicó Hitler Uunona, quien luchó contra el apartheid, a Bild.