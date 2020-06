De acuerdo con el diario The Salt Lake Tribune, el joven asesinado fue identificado como Bernardo Palacios Carbajal, de 22 años, quien salió corriendo cuando vio a varios policías armados, quienes fueron alertados sobre la presencia de un hombre presuntamente armado.

Según el video de las cámaras corporales de los oficiales que atendieron el llamado, Palacios Carbajal corrió por varias calles, mientras los uniformados le gritaron hasta 17 veces que se detuviera y mostrara las manos.

Durante la persecución, donde el latino se tropieza varias veces, los policías le gritan a Palacios Carbajal que “la deje caer”, refiriéndose a la supuesta arma que llevaba en un bolsillo.

Después de que se cae por tercera vez, el latino recoge algo del suelo (la policía dice que era un arma) y continúa intentando escapar antes de que dos oficiales comiencen a disparar, señala The Salt Lake Tribune.

Aunque el joven de 22 años no atendió el llamado, lo que volvió a poner en el ojo del huracán a la policía de Estados Unidos fue la sevicia con la que dispararon, pues fueron al menos 20 tiros por las espalda los que recibió, la mayoría de ellos cuando ya estaba en el suelo.

Incluso, dice el mismo rotativo estadounidense, el joven, a pesar de que huía, no fue un riesgo para los policías porque nunca los enfrentó.

La policía de Salt Lake City informó que en el lugar se encontró un arma cuando hicieron el levantamiento del cuerpo.

La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, calificó el video que muestra la muerte del joven como “perturbador y molesto”.

Además, aseguró que se hará una investigación exhaustiva sobre lo que pasó luego de que la policía de la ciudad revelara los videos, en medio de la ley que los obliga a publicarlos ante los medios de comunicación y la sociedad en general.

I am sorry. No one should go through what you are experiencing right now, and no words can make up for the loss you have experienced. As a sister, and mother, what I see and hear in this video is genuinely disturbing and upsetting.

— SLC Mayor Erin Mendenhall (@slcmayor) June 5, 2020