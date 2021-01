Según el canal Fox 11, el evento habría sido promocionado como una ‘Swinger’s Party’ (Fiesta de intercambio de parejas), pero los asistentes no fueron conscientes de que en su encuentro podrían intercambiar más que eso; a la fecha, el condado ha reportado cerca de 13 mil muertos por la COVID-19.

Teniendo en cuenta que se busca reducir la tasa de contagio en el condado, la Policía ha llevado a cabo varios operativos para acabar con cualquier evento que incumpla con las medidas sanitarias requeridas por las entidades de salud, como ocurrió con esta celebración.

Como se registró en algunas fotos y videos difundidas en Twitter, las bodegas en las que se citó a los asistentes estaban dotadas con camas y tubos para realizar bailes.

Aquí, algunas imágenes del lugar:

“La fiesta terminó”, anunció un uniformado a los ‘ardientes’ asistentes a dicha celebración, como se puede evidenciar en la grabación que aparece a continuación, que fue difundida por el medio.

Como indicó el departamento de Policía en su cuenta de Twitter, la reunión se llevó a cabo en dos edificios comerciales, ubicados en la zona céntrica y sur de Los Ángeles (Estados Unidos); en el operativo fueron arrestados 182 adultos.

Aquí, un mapa del condado:

Alex Villanueva, Sheriff del condado, dejó claro con este operativo que “buscará y tomará medidas” en contra de todos aquellos que deseen hacer fiestas en medio de la situación sanitaria que aqueja al planeta, de este modo evitará la propagación de la COVID-19 y protegerá a la población vulnerable.

Estos son los trinos del departamento de Policía, en donde dejó registro del operativo:

LASD @LACoSheriff Alex Villanueva has made it clear he will seek out & take law enforcement action against ALL underground party events occurring anywhere within Los Angeles County, who fall under the Health Orders of the County’s Department of Public Health.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 12, 2021