View this post on Instagram

ATENÇÃO! CENAS FORTES! – O Mais Goiás teve acesso ao vídeo do Policial Militar que matou amigo e cometeu suicídio na tarde de quarta-feira na Vila Itatiaia, região Norte da capital. – No vídeo, é possível ver Matheus (em cima da moto) conversando com Flávio (dentro do carro) e com mais um grupo de pessoas. No momento do primeiro disparo, as pessoas presentes se dispersam. Flávio desce do carro, vê o corpo de Matheus, volta para dentro do veículo e atira na própria cabeça. – Matheus chegou a ser levado com vida ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O óbito só foi comunicado às autoridades pelo irmão dele, Leonardo Oliveira de Castro, às 19h10. Flávio, por sua vez, morreu na hora. A Polícia Militar afirmou em nota que tomará providências para esclarecer os fatos. – O delegado responsável pelo caso, Marco Aurélio Euzébio, afirmou que ainda é cedo para tirar as conclusões, mas acredita que se tratou de uma brincadeira. “Estamos ouvindo as testemunhas e verificando as imagens da câmera de segurança da sorveteria. O que sabemos é que ambos estavam bebendo. Acredito que ele (Flávio) estava brincando quando houve o primeiro disparo. Faremos também uma perícia na arma para saber se houve alguma falha”, concluiu.