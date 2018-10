La mujer aseguró a WKRG que utilizó el pegamento que venía con los dientes, pero después de un tiempo decidió quitárselos al sentir que le apretaban. En ese momento empezó su pesadilla, pues por más que los jalaba estos no le salían.

De acuerdo con su relato, Anna trató de retirárselos este viernes y en el intento le dieron las 2 de la mañana del sábado. Ella, incluso, utilizó unas cortadoras de alambre para retirar las puntas de sus afilados dientes postizos.

Añadió que para ese momento el dolor era tan insoportable, que pensó en ir a urgencias. Al final, encontró un dentista que atendía emergencias.

La mujer indicó al medio que cuando llegó al consultorio, ni el odontólogo ni su ayudante sabían cómo retirarle la dentadura debido a lo ajustada que estaba:

“Hablaban de perforar. Tenían una sierra y hablaban de quitarlos en secciones. No podían usar anestesia porque temían que de verdad me sacaran los dientes reales”.

Al final, según Anna, el dentista jaló la dentadura falsa hasta que la sacó. Ella, por su parte, lloró “como una bebé”. Tras esa experiencia, la mujer manifestó al portal que aprendió una lección y nunca más usará este tipo de dentaduras.

