El periodista barranquillero Sigilfredo Franco le preguntó a Teófilo por la asistencia que había dado en el partido, pero el delantero se molestó y le reclamó que él había dado tres asistencias en el triunfo del Junior en el partido de la fecha 15 de la Liga Águila.

“¿Una asistencia? ¿Qué partido viste? Fueron 3, nene, ¿viste el partido? Son 3 asistencias. A mí me gusta que me critiquen, pero que también sean comprensivos con uno y con todos los compañeros. Entonces no viste ningún partido”, le dijo Gutiérrez al comunicador. Sin embargo, ‘Teo’ también estaba equivocado, ya que en realidad dio dos pasegoles.

Este lunes, en el último entrenamiento del cuadro ‘tiburón’, Teófilo buscó a Franco para disculparse por el tenso momento que protagonizaron hace semanas, reseñó El Heraldo. “Vengo a pedirte disculpas por lo que pasó. Dios te bendiga”, le dijo el atacante al periodista, según el medio de comunicación barranquillero.

En su cuenta de Twitter, Franco agradeció el gesto que tuvo Gutiérrez y concluyó: “Todos tirando para el mismo lado”.

Es de caballero reconocer cuando nos equivocamos, todos tirando para el mismo lado es mejor. ¡¡¡¡Vamos @JuniorClubSA, por el campeonato!!!! pic.twitter.com/BJuG665AJl — Sigilfredo Franco (@sigilfredo99) October 30, 2018

Este es el video del particular cruce que el delantero del Junior y el periodista protagonizaron hace dos semanas: