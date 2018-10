Mejía relató detalladamente cuál fue su experiencia en la mañana de este lunes cuando buscó el diario más leído del país para informarse de la victoria 5 goles a 1 del Barcelona al Real Madrid.

“Esta mañana abrí El Tiempo. ¿La primera página del cuadernillo de deportes? Una historia del Real Madrid, la columna de Meluk (Gabriel) toda lacrimógena sobre el tema del Real Madrid y no tocaron al Barcelona. Abro la otra página y veo media página dedicada a la llegada de Conte. En página y tres cuartos no tocaron al Barcelona, no dijeron que había jugado muy bien Luis Suárez. Todo fue ‘el Barcelona no ganó, lo perdió el Real Madrid’”, aseguró Mejía en su programa.

Enseguida, Mejía no ocultó su fanatismo por el equipo azulgrana y criticó a los responsables de la sección deportiva de El Tiempo, de la que Gabriel Meluk es el editor. “Yo como hincha del Barcelona quedé absolutamente defraudado del desequilibrio informativo, me quedé contrariado pensando que los jóvenes Orlando Ascencio y Gabriel Meluk, responsables de las páginas deportivas, están viendo el periodismo de una forma muy diferente a como lo vemos la mayoría, que es con equilibrio informativo”, agregó el comentarista.

Finalmente, el conductor de ‘El pulso del fútbol’ cuestionó la forma como sus colegas hicieron periodismo con la victoria del Barcelona. “Lamento decir que estoy profundamente decepcionado de la manera como el diario El Tiempo informó sobre la gran victoria del Barcelona 5 a 1 al Real Madrid. Así no se puede hacer periodismo”, concluyó Mejía.

Gabriel Meluk se enteró de los cuestionamientos de su colega a través de un seguidor en Twitter que se los compartió. Al verlos, el editor de deportes de El Tiempo comentó: “¿Qué es noticia: que el perro muerda al hombre o que el hombre muerda al perro? Real Madrid acaba de echar a Lopetegui. El epicentro informativo era y es este”.

¿Qué es noticia: que el perro muerda al hombre o que el hombre muerda al perro? Real Madrid acaba de echar a Lopetegui. El epicentro informativo era y es este. @ELTIEMPO https://t.co/nbVTkqPeqW https://t.co/CeKEtWyLqq — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) October 29, 2018

A continuación, el audio del momento en el que Iván Mejía critica a sus colegas: