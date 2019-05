El periodista de Caracol Televisión fue identificado como Romel Gorosabel, mientras los otros comunicadores capturados fueron Mayker Iriarte Oliverio, Mariana de Barros y Héctor Sánchez, de diferentes medios venezolanos, según explicó este jueves el SNTP en su cuenta de Twitter.

Todos ellos se encontraban cerca de la casa del comisario Simonovis, que cumple una condena bajo arresto domiciliario de 30 años por dos de las 19 muertes ocurridas en el golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez.

Los periodistas se congregaron alrededor de la casa, ubicada en el acomodado sector de Alta Florida en Caracas, luego de que la esposa de Simonovis, Bony Pertiñez, denunciara que no sabía dónde se encontraba su marido.

A través de Twitter, Pertiñez explicó que no se encuentra en su casa pero que sus vecinos le informaron que la calle de acceso a la misma está cerrada.

No estoy en mi casa, vecinos me informan que la calle de acceso está cerrada. En este preciso momento no tengo ninguna información sobre el paradero de mi esposo @simonovis Durante días el Sebin ha estado amenazándolo con regresarlo a la cárcel

— Bony Pertiñez de Simonovis (@bonypertinezh) May 16, 2019