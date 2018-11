El diario The Times afirmó que Arshid Hussain, condenado a 35 años de cárcel en 2016 por múltiples agresiones sexuales, recibió la propuesta de las autoridades municipales de Rotherham, en el norte de Inglaterra, de obtener un derecho de visita del pequeño, fruto de la agresión, sobre el que no tiene ninguna potestad, en el marco de un procedimiento de asignación.

El agresor formaba parte de una banda de hombres originarios de Pakistán, varios miembros de esta fueron condenados a importantes penas de cárcel por abuso de menores, un escándalo que había conmocionado al Reino Unido.

Sammy Woodhouse, la madre del pequeño, que había sido uno de los testigos en aquel caso tras haber sido violada cuando tenía 15 años, reveló el martes su identidad en un vídeo difundido en Twitter.

The Times: ‘Jailed rapist given chance to see his victim’s child’.

Rotherham council have offered convicted rapist access to my son.

This is happening all over the UK and must stop! An investigation and change in law is needed. https://t.co/dxSnGt29Is pic.twitter.com/7nJ1jnvJGN

— Sammy Woodhouse (@sammywoodhouse1) 27 de noviembre de 2018