El pasado viernes 6 de noviembre, Ochoa estaba cubriendo para Telemundo una concentración de seguidores de Donald Trump en Phoenix (Arizona), que al igual que el actual presidente de Estados Unidos todavía no aceptan la victoria en las elecciones de Joe Biden.

Cuando le dieron paso para que informara sobre lo que estaba sucediendo, 3 seguidores de Trump empezaron a boicotearla y hasta la intimidaron, mientras la rodeaban, como quedó registrado en varios videos compartidos en redes sociales y hasta en el directo de Telemundo.

La propia cadena compartió en redes sociales el video del momento en el que Ochoa es acosada por los hombres, que le gritaron improperios sin tapabocas en su intento por interrumpirla.

La colombiana trató de no prestarles atención, pero en un momento los gritos fueron tan altos que ella decidió callarse y de inmediato el presentador que estaba en el estudio le pidió que se cuidara, pues los ánimos estaban caldeados en el lugar.

Precise facts Zach , thank you very much https://t.co/XSlHxPBNZp

— maria paula ochoa (@ochoamariapaula) November 7, 2020