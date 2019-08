Emmanuel Macron había llamado a los líderes de las principales democracias industriales a una discusión de urgencia en la cumbre del G7 sobre los fuegos que devoran parte de la mayor selva tropical del mundo, aumentando la presión sobre Bolsonaro, que por su lado lo acusó de tener una “mentalidad colonialista“.

El domingo, un seguidor del mandatario ultraderechista brasileño publicó un meme que se burlaba del físico de Brigitte Macron, quien aparecía en una foto desventajosa, al compararla con la primera dama brasileña, Michele Bolsonaro, radiante el día de la investidura de su marido.

“¿Ahora entienden por qué Macron ataca a Bolsonaro?“, se lee a un lado de las fotos de las dos parejas presidenciales.

Bolsonaro is frightened by the international outcry of the burning Amazon. In retaliation to @EmmanuelMacron, he responded with his traditional macho sarcasm. He compared Michelle Bolsonaro to Brigitte Macron, suggesting that President Macron political statements were "jealously" pic.twitter.com/sxfoKFSbPw

