El brutal castigo se dio porque la hija adolescente del sujeto mintió, robó y se fugó de casa, dijo Anderson al canal WSB-TV.

La propia pareja hizo 2 transmisiones en vivo en Instagram en las que se ve cómo castigan brutalmente a la joven de 14 años, identificada como Trinity. En un primer momento su padre la inmoviliza poniéndole las rodillas en sus brazos y dejando todo su cuerpo sobre ella.

A pesar de que la menor grita desesperadamente e implora llorando que la suelte, Anderson y la madrastra le responden con gritos, según se puede apreciar en videos que fueron difundidos en diferentes redes sociales.

En la segunda parte se ve que la adolescente está sentada en una silla mientras la regañan. Cuando el padre le pregunta si insultó a su madrastra, ella responde que sí con la cabeza, pero cuando Anderson le pide que se disculpe, la adolescente se niega, lo que provoca que la mujer le jale del pelo bruscamente.

Trinity logra escaparse en un momento, pero su padre salió corriendo detrás de ella y un par de segundos la alcanza. Luego, la obliga a ponerse de pie para continuar con el castigo.

911 I NEED HELP reporting this to CLAYTON COUNTY , GEORGIA POLICE and CPS- help save this little girl from her father and step mother pic.twitter.com/MQemrvd8HH

— Naomi 🔥Leader of Whores & Saints🔥 (@50ShadesOfNAOMI) September 6, 2020