La ONU ha incluido a Rusia en la lista negra con la que cada año denuncia a los peores violadores de los derechos de los niños en situaciones de conflicto, en este caso por sus acciones en la guerra de Ucrania.

En la lista, vista se antemano por Efe, figuran por primera vez las Fuerzas Armadas de Rusia y grupos afiliados, a quienes Naciones Unidas atribuye la muerte de más de un centenar de menores y heridas a más de medio millar durante el año 2022.

La ONU hace duras acusaciones contra Putin y sus militares:

