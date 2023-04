De acuerdo con la información difundida por el propio organismo ruso, los capturados son 2 colombianos y otro sujeto con nacionalidad de un país de la Unión Europea que intentaban distribuir 699 kilogramos de cocaína desde Moscú, sede de la autocracia de Vladimir Putin.

“Los órganos de seguridad detectaron intentos de vender el lote al por mayor de cocaína latinoamericana. Como resultado de las verificaciones, las unidades del FSB detuvieron a 3 extranjeros”, dice la información publicada por el ente.

El servicio de inteligencia detalló que en su operativo fue encontrado el alijo y que los arrestados habrían llegado a Rusia con el fin de llevar a cabo una serie de transacciones “en varias etapas” en ese territorio y resto de Europa.

“Los narcotraficantes utilizaron para este delito un almacén arrendado en la región de Moscú a nombre de una identidad falsa. Allí, reempacaron minuciosamente la mercancía prohibida para dificultar su detección en los puestos fronterizos”, señaló el texto.

Agentes del FSB estimaron el valor del contrabando en 30,75 millones de dólares, aproximadamente. Sin embargo, su venta al por menor reportaría al cartel ganancias por más de 73,79 millones.

El Comité de Instrucción de Rusia incoó una causa penal contra los 3 extranjeros, que podrían pagar una pena de hasta 20 años de cárcel por el delito de tráfico de drogas.

Dudan de la veracidad del operativo ruso contra banda colombiana

Al respecto, el periodista español Enrique Rodríguez explicó en Blu Radio que la versión de las autoridades de rusas es difícil de creer, no solo porque no hay explicación de cómo llegó tanta droga a ese país tan lejano, sino porque el mercado ruso no es el más lucrativo para el narcotráfico si se compara con el resto de Europa, a donde los carteles prefieren llevar la droga.