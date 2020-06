Ana Maria Henao Restrepo, directora del Plan de Acción para Investigación y Desarrollo del organismo, aseguró que la droga será retirada del programa Solidarity, aplicado en numerosos países para hallar posibles tratamientos contra el coronavirus.

La especialista colombiana, adicionalmente, puntualizó que las investigaciones han ratificado que este medicamento, que se usa principalmente para tratar la malaria, “no reduce la mortalidad de los pacientes con COVID-19”.

Luego de varias pruebas, los responsables de estos estudios concluyeron que la hidroxicloroquina será descartada por su ineficacia para combatir la enfermedad respiratoria, finalizó Henao en la conferencia de prensa.

El anuncio de la OMS de suspender definitivamente los ensayos clínicos se da dos días después de que se revocara el uso de esta droga en Estados Unidos, uno de los países que más le había apostado. Incluso, el presidente Donad Trump la tomó para prevenir la enfermedad.

Este martes, entre tanto, se confirmó que la dexametasona, un medicamento de bajo costo y de fácil acceso, puede reducir considerablemente la tasa de mortalidad de los pacientes graves con coronavirus.

The Solidarity Trial's hydroxychloroquine arm is being stopped, on the basis of evidence showing it does not reduce mortality for hospitalised #COVID19 patients.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 17, 2020